МИД РФ заявил об отзыве посла из страны СНГ для консультаций Захарова: посол РФ в Армении вызван в Москву для консультаций

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства. Причины вызова не указаны.

24 мая посол Российской Федерации в Республике Армения С. П. Копыркин был вызван в Москву для консультаций, — сказано в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страны — участницы Организации Договора о коллективной безопасности помогали Азербайджану во время военных столкновений в Карабахе в 2020 году. Он не стал называть эти государства, но отметил, что речь идет о двух странах ОДКБ.

Позже Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на брифинге, сказала, что было бы логично со стороны главы армянского кабмина назвать эти государства, так как речь идет о серьезных обвинениях. Она также напомнила, что возможность прекращения второй войны в Карабахе была еще в октябре 2020 года. По ее словам, азербайджанский президент Ильхам Алиев тогда согласился с предложениями российского президента Владимира Путина, однако Пашинян предпочел продолжить боевые действия.