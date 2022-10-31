МИД России вызвал посла Нидерландов в Москве

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

МИД России вызвал посла Нидерландов в Москве Хиллеса Арно Бесхоора Плуха, сообщили на сайте ведомства. Поводом для этого стал «вербовочный поход» к военному атташе посольства РФ в Гааге 20 октября 2022 года со стороны британского разведчика. В связи с этим внешнеполитическое ведомство выразило протест сотруднику нидерландской дипмиссии.

31 октября в МИД России был вызван Посол Нидерландов в Москве Х. А. Бесхоор Плух. Ему был выражен решительный протест в связи с вербовочным подходом к военному атташе Посольства России в Гааге 20 октября со стороны представителя разведывательных служб Великобритании, — сказано в сообщении.

Во время беседы в стенах ведомства послу сообщили, что подобные провокации неприемлемы и противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Помимо этого, в министерстве заявили, что в течение последних лет на территории нидерландского государства уже было совершено несколько подобных провокаций.

В декабре 2018 года представители ЦРУ подошли в парке к дипломату Постпредства России при ОЗХО, в декабре 2019 года — склоняли к сотрудничеству атташе российского Посольства в закрытой зоне аэропорта Схипхол в Амстердаме, — указали в министерстве.

При этом, как отметили в МИД, сотрудники правоохранительных органов наряду с властями Нидерландов принимают участие в провокациях против российских дипломатов и не препятствуют их проведению. Так, в апреле 2020 года представители голландских спецслужб попытались завербовать трех российских дипломатов, ранее объявленных персонами нон грата. Уже в июле 2020 года в Гааге во время регулярного техобслуживания в автомобиле одного дипломата российского посольства обнаружили аппаратуру слежения.

Безнаказанные действия спецслужб сопровождаются провокационными медийными вбросами и кампаниями. Вопреки законодательству в сфере персональных данных публикуются личные данные сотрудников российских загранучреждений и членов их семей, которые чуть ли не поголовно, включая посла, голословно обвиняются в шпионской деятельности, — заявили в ведомстве.

Российское министерство призвало голландские власти воздерживаться от недружественных действий.

В октябре МИД РФ вызвал посла Франции в Москве Пьера Леви для дачи разъяснений относительно поставок французского вооружения Украине. В частности, ему было указано на угрозы, возникающие из-за увеличения поставок оружия Киеву и наращивания программ подготовки украинских военных.