МИД РФ вызвал посла Финляндии из-за оборонного соглашения с США МИД: Россия не оставит без ответа оборонное соглашение между Финляндией и США

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Посла Финляндии вызвали в Министерство иностранных дел России, после того как Хельсинки и Вашингтон подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. В МИД считают, что ответственность за превращение зоны добрососедства в этом регионе в зону возможного конфликта лежит на властях Финляндии.

В МИД России был вызван посол Финляндии в Москве, которому было заявлено, что российская сторона не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на нашей границе, угрожающее безопасности Российской Федерации, и предпримет необходимые меры для противодействия агрессивным решениям Финляндии и ее натовских союзников, — говорится в сообщении.

Новый договор регулирует количество, транспортировку и размещение служащих американских вооруженных сил, использование ими военных баз, хранение оружия на территории Финляндии. При этом в соглашении не говорится об ограничениях по видам вооружений, в том числе ядерного оружия, которые могут быть использованы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Финляндии подписать оборонное соглашение с США, безусловно, приведет к росту напряженности. По его словам, до этого момента Москве и Хельсинки удавалось поддерживать прекрасные отношения.