МИД России выразил протест азиатскому послу из-за замороженных активов МИД: послу Японии выражен протест из-за планов использовать доходы от активов РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Послу Японии Акире Муто выражен решительный протест из-за намерения Токио использовать доходы от замороженных активов Москвы, сообщил МИД России. В ведомстве 23 апреля прошла встреча директора Третьего департамента Азии министерства Людмилы Воробьевой с дипломатом.

В ходе обсуждения вопросов, касающихся состояния двусторонних отношений, японской стороне был заявлен решительный протест в связи с намерением использовать доходы от незаконно замороженных российских государственных активов, — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что Токио планировал делать это для выделения кредитов в рамках пакета финансовой помощи «Группы семи» Украине. МИД расценил шаг Японии как соучастие в преступлениях Киева.

Также Москва пригрозила жесткими ответными мерами, включая асимметричные, в наиболее чувствительных для Токио областях. При этом в МИД добавили, что ответственность за дальнейшую деградацию двусторонних отношений будет лежать целиком на правительстве азиатской страны.

Ранее депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки обратил внимание на отношения России и США. По его мнению, решение президента РФ Владимира Путина насчет пасхального перемирия на фоне высказываний главы Белого дома Дональда Трампа показывает, что переговоры между сторонами идут на разных уровнях.