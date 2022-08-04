МИД РФ выразил озабоченность в связи с эскалацией напряженности в Карабахе

Фото: Министерство Обороны Армении

Министерство иностранных дел РФ выразило крайнюю озабоченность ростом напряженности в районе Лачинского коридора и на других участках линии соприкосновения Карабаха. Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства: в нем отмечается, что российские миротворцы прилагают все усилия для стабилизации ситуации.

Выражаем крайнюю озабоченность в связи с эскалацией напряженности в районе Лачинского коридора и на других участках линии соприкосновения. <...> Российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации обстановки «на земле». Активная работа с обеими сторонами ведется по всем каналам и на всех уровнях, — говорится в сообщении.

МИД России призвал Армению и Азербайджан проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня. В заявлении ведомства подчеркивается, что урегулирование имеющихся противоречий должно проходить «исключительно политико-дипломатическими средствами» и учитывать позиций сторон, а также в строгом соответствии с положениями «Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года».

В российском дипломатическом ведомстве также выразили сожаление о жертвах эскалации и принесли соболезнования родным и близким погибших.

Армия Азербайджана 3 августа провела операцию «Возмездие» против армянских вооруженных формирований на территории, где размещен миротворческий контингент Вооруженных сил России. Как сообщили в Баку, операция последовала в ответ на диверсию, в результате которой погиб азербайджанский солдат Анар Кязымов. Азербайджан взял под контроль ряд господствующих высот, в том числе Гырхгыз и Сарыбаба. По данным армянской стороны, погибли двое и были ранены 19 военнослужащих.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль обеспокоен обострением ситуации в Карабахе и следит за ее развитием. По его словам, российские власти призывают стороны к сдержанности и выполнению ранее принятых обязательств.