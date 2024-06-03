Британские политики и журналисты попали под российские санкции МИД РФ ввел санкции против британских политиков и журналистов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министерство иностранных дел России ввело санкции в отношении ряда политиков, журналистов и экспертов Великобритании за антироссийскую деятельность, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Там отметили, что провокационная риторика британских официальных лиц показывает настрой Лондона на противостояние с Москвой.

Как утверждается, в российский «стоп-лист» внесены представители политического истеблишмента, журналистского корпуса и экспертного сообщества Великобритании. Это сделано в ответ на враждебные действия британской стороны, подчеркнули в МИД РФ.

Среди них местные политики, ответственные за формулирование и реализацию антироссийского курса Лондона, уличенные во лжи и русофобии журналисты, а также эксперты, освещающие в негативном и не соответствующем действительности ключе важные общественно-политические события в нашей стране, — сказано в публикации.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что положительно ответил бы на просьбу Киева разрешить наносить удары по территории России оружием Соединенного Королевства. При этом он отказался комментировать «оперативные вопросы». По его словам, ВСУ сами решают, по каким целям наносить удары предоставленным Лондоном оружием.