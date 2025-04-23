МИД России ввел персональные санкции против европейских парламентариев Россия ввела персональные санкции в отношении 21 британского парламентария

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание Министерства иностранных дел РФ

Москва вводит персональные санкции в отношении 21 британского парламентария, сообщила пресс-служба МИД РФ, опубликовав соответствующий список на своем сайте. Причиной во внешнеполитическом ведомстве назвали продолжающийся конфронтационный курс Лондона.

В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона <…> принято решение о включении в российский стоп-лист ряда членов парламента Великобритании, — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что Лондон демонизирует РФ, фабрикует антироссийские нарративы и продолжает накачивать Украину оружием, спонсируя таким образом неонацистов. В ведомстве также назвали заявления официальных лиц Британии «истеричными», добавив, что угрозы с их стороны «перемежаются с ложью и откровенным хамством».

Русофобия и стремление разрушить российскую государственность остаются неотъемлемыми элементами британской внешней политики, полностью подчиненной задачам нанесения как можно большего ущерба нашим национальным интересам, — считают в МИД.

В российский стоп-лист попали члены палаты лордов Дэвид Алтон, Чарльз Баннер, Киван Джонс, Росс Кемпселл, Джереми Первис и Джули Смит. Кроме того, в списке оказались депутаты палаты общин Джоанна Бакстер, Филипп Брикелл, Стивен Гетинс, Александр Кармайкл, Кристофер Коглан, Хелен Магуайр, Блэр Макдауэлл, Джеймс Макклири, Майкл Мартин, Мануэлла Пертегелла, Хуан Рока, Дживун Сандер, Аарон Томас, Уильям Фостер и Ричард Шеннон.

Ранее Швейцария расширила санкционный список российских СМИ, добавив туда восемь пунктов. Ограничения введены вслед за странами Евросоюза и в отношении тех же СМИ.