МИД РФ возложил ответственность за гибель французов в Харькове на Париж Захарова: Париж должен осознать ответственность за гибель французов в Харькове

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Москва рассчитывает, что Париж осознает ответственность за гибель французов в Харькове, заявила представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова по итогам вызова посла республики Пьера Леви в ведомство. По словам Захаровой, Россия надеется, что французская общественность поймет масштабы вовлеченности Франции в конфликт на Украине.

Послу было указано, что гибель его соотечественников лежит на совести официального Парижа. <...> Рассчитываем, что к широкой французской общественности, наконец, пробьется правдивая информация о реальных масштабах вовлеченности Франции в конфликт и придёт осознание ответственности за гибель и страдания все большего числа людей, которую ей приходится разделять со своими властями, — говорится в сообщении.

17 января Минобороны РФ сообщило, что в результате удара высокоточным оружием в Харькове был поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. По информации ведомства, было уничтожено более 60 комбатантов, в основном из Франции, еще 20 получили ранения.

В четверг, 18 января, политико-стратегический аналитик Ксавье Моро заявил, что Париж не станет делать заявлений по поводу французов, погибших на Украине, поскольку во Франции запрещена наемническая деятельность. По его словам, несмотря на запрет, странам НАТО приходится отправлять своих военных на Украину, чтобы фронт «не обвалился».