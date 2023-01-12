МИД России упрекнул Ереван в разнящейся позиции по мирному договору с Баку Захарова: заявления Армении по мирному договору с Азербайджаном существенно разнятся

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Министерство иностранных дел РФ

Заявления Армении по заключению мирного договора с Азербайджаном существенно разнятся, поэтому МИД РФ трудно дать оценку позиции Еревана, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, премьер республики Никол Пашинян на пресс-конференции 10 января сообщил и о готовности армянской стороны подписать документ по урегулированию конфликта на основе российских предложений, и о предпочтительности «комплексного решения», предложенного Западом.

Трудно давать оценку позиции армянской стороны, когда заявления официального Еревана по одному и тому же вопросу существенно разнятся. В ходе упомянутой пресс-конференции премьер-министр Армении говорил и о намерении подписать документ на основе российских предложений, и одновременно о предпочтительности некого «комплексного решения» конфликта, продвигаемого Западом, — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что согласие Еревана при выработке мирного договора с Баку будет опираться на Алма-Атинскую декларацию 1991 года, что было закреплено в заявлении по итогам саммита в октябре 2022 года в Праге и «коренным образом изменило логику переговорного процесса». В документе подтверждена нерушимость границ, которые существовали между республиками СССР, когда Карабах был частью Азербайджанской ССР. Захарова отметила, что это обстоятельство сложно игнорировать в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

Кроме того, представитель МИД напомнила, что 23 декабря в Москве должна была пройти встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана по мирному договору, однако ереванское руководство в последний момент отменило приезд главы МИД Армении Арарата Мирзояна, что помешало обсудить не только мирный договор, но и другие «насущные вопросы» армяно-азербайджанской нормализации, в том числе ситуацию вокруг Лачинского коридора. Захарова указала, что предложение Москвы по организации армяно-азербайджанских переговоров остается в силе, и призвала Ереван перестать «заниматься схоластикой».

Если армянские партнеры действительно заинтересованы в решении обозначенных проблем в русле комплексной реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне, то вместо того, чтобы заниматься схоластикой, необходимо продолжить совместную работу, — заключила она.

Ранее премьер-министр Армении сообщил на брифинге, что Ереван не собирается разговаривать с РФ на языке ультиматумов для открытия Лачинского коридора. Пашинян при этом подчеркнул, что работу коридора должны обеспечивать российские миротворцы, так как это закреплено в трехсторонних договоренностях. Премьер добавил, что действия Баку нацелены на то, чтобы «сломить волю живущих на своей родине армян».

В МИД Азербайджана утверждают, что информация о полном перекрытии Лачинского коридора не соответствует действительности. В ведомстве пояснили, что азербайджанские общественники, протестующие на Лачинской дороге, выступают против экотеррора и разграбления природных ресурсов страны. Глава МИД Джейхун Байрамов подчеркивал, что активисты не представляют никакой угрозы.