МИД РФ: есть доказательства, что Лондон передал Киеву беспилотники

Фото: NEWS.ru

Британские специалисты готовили украинских военных к управлению беспилотными подводными аппаратами, сообщает Министерство иностранных дел России. В публикации на сайте ведомства отмечается, что сотрудничество между Лондоном и Киевом по этому направлению началось еще в 2020 году, а спустя два года украинские военнослужащие совершили атаку на корабли Черноморского флота. В МИД заявили о наличии доказательств этому.

На побережье и в акватории Черного моря вблизи городов Одесса, Николаев и Очаков при участии британских специалистов подразделениями ВМСУ проведены водолазные спуски, в том числе осуществлен учебный подрыв объекта. <...> Имеется информация, что ВМС Великобритании также передали украинской стороне определенное количество БПА (беспилотных подводных аппаратов. — NEWS.ru), — сообщают представители министерства.

Они также добавляют, что в августе — сентябре 2022 года британские инструкторы готовили украинских военнослужащих к управлению беспилотниками.

Ранее МИД России заявил послу Великобритании Деборе Броннерт решительный протест в связи с сообщением Минобороны о причастности Соединенного Королевства к атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе. Москва заявила о недопустимости подобных провокаций и потребовала от Лондона незамедлительно их прекратить.