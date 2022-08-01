МИД РФ: США и ЕС заморозили диалог по антитеррору В МИД заявили о заморозке со стороны США и Евросоюза диалога по борьбе с терроризмом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Владимир Тарабрин заявил, что США и Евросоюз заморозили диалог с Москвой по борьбе с терроризмом. Причем Вашингтон и Брюссель воспользовались для этого надуманными предлогами, отметил он в беседе с РИА Новости.

Сотрудничество между Россией и США в сфере антитеррора сейчас фактически заморожено, — подчеркнул дипломат.

В 2018–2019 годах в Вене США и Россия проводили профильные встречи в рамках диалога высокого уровня. Они несли пользу обеим сторонам, однако Вашингтон, уточнил Тарабрин, под надуманным предлогом приостановил их в одностороннем порядке.

Похожая ситуация сложилась и с Евросоюзом по его вине, — сказал представитель МИД.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия планирует запретить экспорт в Россию спецсредств, которые, как утверждают инициаторы санкций, используют российские силовые ведомства. Под ограничения попадут слезоточивый газ, чернила для снятия отпечатков пальцев, каски, щиты и водометы. Эксперты признают: в РФ действительно иногда закупали спецсредства за рубежом по причине их качества и цены.