МИД РФ: ситуация с Лачинским коридором осложняет переговоры Баку и Еревана

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе

Ситуация с Лачинским коридором осложняет переговоры о мире между Баку и Ереваном, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, Москва прилагает усилия по урегулированию ситуации и рассчитывает на возобновление совместной работы.

Безусловно, инциденты, подобные нынешнему обострению вокруг Лачинского коридора, не могут не осложнять фон для переговоров, в том числе по мирному договору. Российская сторона прилагает энергичные усилия в целях урегулирования ситуации «на земле». Рассчитываем на скорейшее возобновление совместной работы по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации, — сказал Галузин.

Ранее армянская сторона попросила Москву отложить запланированную на 23 декабря в столице РФ трехстороннюю встречу министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана по мирному соглашению, поскольку первостепенная задача главы внешнеполитического ведомства Арарата Мирзояна — восстановление связи с Карабахом. Подчеркивалось, что Ереван подтверждал свое участие в переговорах до перекрытия Лачинского коридора.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сожаление решением Еревана отказаться от участия во встрече глав внешнеполитических ведомств РФ, Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора.