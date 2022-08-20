В МИД России рассказали о новых задачах для «Северного потока-2» Замглавы МИД России Панкин сообщил, что инфраструктуру трубопровода «Северный поток-2» задействуют для газификации регионов северо-запада страны

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Инфраструктуру трубопровода «Северный поток — 2» (СП-2), находящуюся на территории РФ, планируют использовать для газификации регионов северо-запада России. По словам замглавы МИД РФ, Александра Панкина, которые приводит ТАСС, подобные меры были приняты из-за действующих ограничений Евросоюза по эксплуатации «Северного потока-2».

В сложившейся ситуации принято решение о задействовании находящей на территории нашей страны инфраструктуры СП-2 для газификации северо-запада России. Поэтому, если германская сторона чисто гипотетически примет решение о вводе в эксплуатацию этого газопровода, то в работу на данном этапе может быть включена только одна его нитка, — сообщил Панкин.

По словам замминистра, Евросоюз стремился вести работу против работы газопровода. В 2019 году в ЕС были приняты поправки в Газовую директиву Третьего энергопакета, которые распространили законодательство исключительно на проект «Северный поток — 2». Это, по утверждению Панкина, «нарушило законные интересы его инвесторов».

Ранее зампред Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубикки заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» должен произойти как можно скорее. По его словам, поставки российского газа помогут жителям ФРГ не замерзнуть предстоящей зимой. Он полагает, что в настоящий момент не существует объективных причин не запускать СП-2.