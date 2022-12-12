МИД РФ: Россия поддержит обращение Сербии в СБ ООН из-за Косово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия поддержит обращение Сербии в СБ ООН из-за действий самопровозглашенного Косово о применение силы к сербам. Об этом сообщил МИД РФ, добавив, что Москва будет помогать Сербии отстаивать национальные интересы по отношению к частично признанному Косово, пишет РИА Новости.

Россия поддержит обращение Сербии в СБ ООН в случае заявки Белграда на проведение заседания, — цитирует агентство заявление ведомства.

Министерство ранее заявило, что Москва встревожена обострением обстановки в частично признанном Косово. Сербский президент Александр Вучич 11 декабря созвал национальный Совет безопасности из-за угроз косовских властей разрушить баррикады, возведенные сербами на севере края для собственной самообороны.

Ранее политолог Елена Гуськова предположила, что руководство Республики Косово накаляет ситуацию на сербской границе с целью вынудить Запад принять страну в ООН, Евросоюз и НАТО. При этом, по ее словам, косовские албанцы на самом деле не готовы к вступлению в ЕС и самостоятельности в принципе — они стремятся объединиться с Албанией и албанцами из Македонии и Черногории.