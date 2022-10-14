МИД: Россия и США обменялись данными о количестве стратегического оружия Россия и США обменялись информацией о числе стратегических наступательных вооружений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автономная пусковая установка (АПУ) «Ярс»

Москва и Вашингтон в сентябре обменялись информацией о числе стратегических наступательных вооружений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщает министерство иностранных дел России. В наличии у РФ есть 540 единиц развернутых межконтинентальных баллистических ракет и тяжелых бомбардировщиков, а у США — 659.

Заявленное США количество имеющихся у них СНВ не учитывает 41 тяжелый бомбардировщик В-52Н, которые объявлены американской стороной переоборудованными, и засчитываемые за ними ядерные боезаряды, а также 56 пусковых установок БРПЛ (баллистических ракет подводных лодок. — NEWS.ru) «Трайдент-II», которые объявлены американской стороной переоборудованными, — сказано в сообщении.

Также Москва выступила против произвольной переквалификации шахтных пусковых установок МБР, предназначенных для обучения, в не предусмотренную договором категорию «учебных шахт» с целью невключения их в предмет договора.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что конфликт России с Украиной может сопровождаться ошибками и просчетами, которые могут поставить мир на порог Армагеддона. По его словам, в нынешнее время нельзя быть уверенным в том, что Армагеддона удастся избежать.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Запад «искусственно не разогревать тему ядерной угрозы». Он также отметил, что всем спекулирующим на данном вопросе необходимо «осознавать свою ответственность за это».

ДСНВ-3 — единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием. Срок его действия истекает в 2026 году.