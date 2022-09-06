МИД РФ: России объявлена тотальная война Замглавы МИД РФ Рябков: России объявлена тотальная война

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Противники России объявили ей войну во всех сферах, заявил в беседе с «Международной жизнью» замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, оппоненты настроены крайне злобно и решительно, в связи с чем их не стоит недооценивать.

Нельзя недооценивать серьезность текущего периода. Нам действительно объявлена тотальная война. Она ведется в гибридных формах, во всех сферах. Степень озлобленности наших противников, наших врагов огромна, чрезвычайна, — поделился Рябков.

При этом он рассказал, что Россия на протяжение всего своего исторического периода сталкивалась с подобными трудностями, и после выхода из них становилась еще более крепкой. Он подчеркнул, что государство еще более надежно и эффективно готово отстаивать интересы своих граждан и в нынешней ситуации.

Ранее британский журнал The Economist назвал три причины, повлиявшие на то, что экономика России выстояла под беспрецедентным давлением Запада. Издание назвало первым фактором грамотные действия Центробанка. Там смогли быстро принять меры по недопущению экономического коллапса. Среди них, в частности, называется удвоение процентных ставок в феврале в сочетании с контролем за капиталом, что укрепило рубль и способствовало снижению инфляции.