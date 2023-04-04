МИД РФ рассмотрит идею выдавать российские паспорта за границей МИД РФ получил предложение Москальковой выдавать российские паспорта за границей

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Министерство иностранных дел России получило обращение уполномоченного по правам человека в стране Татьяны Москальковой с предложением организовать выдачу паспортов РФ за границей, сообщил РИА Новости представитель ведомства. Ранее та заявила, что если россиянин постоянно проживает за пределами своей страны, у него должно быть право получить российский паспорт в посольстве или консульстве РФ.

Подтверждаем факт обращения уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой в МИД России с инициативой, касающейся наделения дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации полномочиями по выдаче паспорта гражданина Российской Федерации россиянам, постоянно проживающим за рубежом, — сказали в МИД.

Также Москалькова ранее предложила поправки к закону «О гражданстве» в Госдуме, согласно которым дети могут получить российское гражданство по рождению. Для этого хотя бы один из родителей должен иметь российский паспорт. В принятой в первом чтении версии законопроекта гражданство ребенка зависит от того, родился ли он на территории России.