МИД РФ раскрыл детали переговоров с США по кадровым проблемам консульств Рябков: РФ ведет переговоры с США по кадровому заполнению генконсульств

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Москва и Вашингтон ведут долгие обсуждения по кадровому восполнению российских генконсульств в США, заявил журналистам замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет прежде всего о руководящих должностях, но никаких гарантий положительного исхода переговоров пока нет.

Мы с американцами ведем долгие обсуждения, как восполнить, восстановить штатное расписание наших загранучреждений, по крайней мере на руководящих должностях. Возможно, это получится. Но гарантий нет. Мы ведем эти дискуссии постоянно по каналам посольств — посольство [США] и МИД, наше посольство и Госдепартамент, — пояснил дипломат.

Ранее Рябков заявил, что правительство США демонстрирует усиливающуюся нацеленность на организацию смуты внутри России. По его словам, Вашингтон продолжает вести гибридную войну против Москвы, стремясь нанести ей стратегическое поражение. При этом он подчеркнул, что для достижения своих целей США используют Украину.

До этого Рябков отмечал, что перспектива улучшения отношений между Россией и США не просматривается. При этом он подчеркнул, что итоги президентских выборов в США, которые пройдут в 2024 году, не окажут значительного влияния на сложившуюся ситуацию.