МИД РФ призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке к прекращению огня Лавров: Россия призывает к срочным мерам по прекращению огня на Ближнем Востоке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия призывает к срочным мерам по прекращению огня в зоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кувейта Салемом Абдаллой аль-Джабером ас-Сабахом. После окончания боевых действий, отмечает глава ведомства, Израилю и Палестине нужно вернуться к прямым переговорам. Трансляция встречи глав МИД России и Кувейта опубликована в соцсети «ВКонтакте».

Считаем необходимым принять срочные меры для того, чтобы добиться скорейшего прекращения огня, открытия гуманитарных коридоров, чтобы избежать новых жертв и оказать необходимое содействие пострадавшим мирным жителям, — сказал Лавров.

Ранее он заявил, что идея о переселении палестинцев из Газы в Египет, обсуждаемая в публичном пространстве, противоречит их интересам и вопросам мира в целом. Лавров отмечает, что жители и руководство Египта также крайне не согласны с тем, что таким образом можно решить палестинскую проблему.

До этого посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в ходе заседания «Хакимовского клуба» в Дипломатической академии МИД РФ рассказал NEWS.ru, что планы Израиля по переселению жителей сектора Газа рассматривать нельзя. По его мнению, палестинцы уже давно определись с тем, как будет выглядеть их государство и где оно находится, в чем их поддержали многие страны.