МИД РФ призвал весь мир не допустить закрытия Киево-Печерской лавры Захарова призвала международные структуры не допустить закрытия Киево-Печерской лавры

Фото: Michael Kudryavtsev/Global Look Press

Россия осуждает действия Украины, направленные против Киево-Печерской лавры, ее настоятелей и прихожан, заявила в ходе брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, международные структуры должны обратить внимание на эту проблему и оказать давление на Киев, чтобы древний православный храм не закрылся.

Мы решительно осуждаем данные действия, которые грубо нарушают права и дискриминируют миллионы православных христиан. Мы обращаемся к профильным международным организациям с просьбой оказать необходимое влияние на власти Украины, чтобы положить конец гонениям и произволу в отношении Украинской православной церкви, — сказала Захарова.

В МИД России считают недопустимым равнодушие руководства ООН по ситуации вокруг лавры, заявила она. Захарова отметила, что представитель генсека организации Стефан Дюжаррик является опытным специалистом, который уже второй срок занимает свою должность, однако у него нет данных по ситуации с православным храмом.

10 марта и. о. генерального директора Национального заповедника «Киево-Печeрская лавра» выпустил предупреждение, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической Украинской правоcлавной церкви должны до 29 марта покинуть монастырь в связи с расторжением договора aренды.