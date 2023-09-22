МИД РФ призвал США срочно принять шаги для ратификации ДВЗЯИ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Здание Министерства иностранных дел России

Россия призывает власти США пересмотреть подход и срочно принять шаги для ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что призыв касается и других стран, от которых зависит действие договора.

Призываем американское правительство пересмотреть свои подходы и безотлагательно предпринять все необходимые шаги для ратификации ДВЗЯИ. Свой призыв мы обращаем и к остальным семи странам, от которых зависит вступление ДВЗЯИ в силу, — сказал Вершинин.

США подписали ДВЗЯИ в сентябре 1996 года, однако до сих пор его не ратифицировали. Всего этот договор подписали 186 государств. Значимыми странами, которые не поставили свои подписи под договором, являются Индия, Пакистан и КНДР.

Ранее заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс заявила, что Вашингтон соблюдает мораторий на проведение ядерных испытаний и призывает другие государства также принять его. Она также призвала обновить системы по мониторингу ядерных испытаний, поскольку снижение возможностей этих систем опасно.

В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя напомнил США об одностороннем выходе Вашингтона из договоров в сфере контроля над вооружениями. Он также напомнил о том, что Белый дом в 2003 году прекратил в одностороннем порядке действие советско-американского Договора по противоракетной обороне.