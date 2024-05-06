МИД РФ пригрозил Британии ударами по военным объектам за пределами Украины

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Посол Великобритании в РФ Найджел Кейси (в центре) вызван в Министерство иностранных дел РФ в Москве

МИД России выразил решительный протест послу Великобритании Найджелу Кейси в связи с заявлениями главы британского внешнеполитического ведомства Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по России британским оружием, говорится в заявлении на сайте российского дипведомства. Британскому дипломату было заявлено, что Москва может ответить ударами по военным объектам и технике Британии как на территории Украины, так и вне ее.

Найджел Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами, — следует из текста заявления.

В МИД также указали Кейси на то, что выпад Кэмерона противоречит звучавшим ранее заверениям Лондона при передаче Киеву крылатых ракет большой дальности. В министерстве добавили, что глава британского внешнеполитического ведомства дезавуировал позицию Великобритании, де-факто признав свою страну стороной конфликта.

6 мая в МИД России был вызван и посол Франции Пьер Леви. Дипломат провел в здании порядка 40 минут, после чего покинул российское министерство. Так же как и Кейси, Леви не стал отвечать на вопросы журналистов.