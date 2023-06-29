МИД РФ предупредил о катастрофических последствиях сожжения Корана

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Россия решительно отвергает провокационные акты исламофобии и потакание религиозным радикалам со стороны официального Стокгольма, такое заявление опубликовано на сайте МИД РФ касательно акции с сожжением Корана в Швеции. Ведомство призывает мировое сообщество совместно противодействовать «позорным нарушениям прав верующих». МИД отмечает, что «демократия» в таких странах, где позволяется сжигать священные книги, ведет к произволу и вседозволенности, поэтому такой «демократии» грош цена.

Решительно отвергаем подобное потакание религиозным радикалам со стороны официального Стокгольма. Уже в который раз был допущен провокационный акт исламофобии, прикрываемый рассуждениями о пресловутой «свободе слова» и «демократии». Грош цена такой «демократии», если на деле она ведет к произволу и вседозволенности, — говорится в публикации МИД.

28 июня полиция Стокгольма разрешила провести в этот день акцию с сожжением Корана около городской мечети в первый день Курбан-байрама. Правоохранители сослались на постановление суда, отменившего введенный властями запрет на демонстрации с сожжением священной книги мусульман.

Депутат Госдумы Алексей Чепа в свою очередь назвал решение шведских властей касательно этой акции «глупым и провокационным». Он предупредил, что если она состоится, то скандинавскую страну будут ждать «сюрпризы».