МИД РФ предостерег НАТО от подъема затопленного химоружия со дна Балтики

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Министерство иностранных дел России предупредило страны НАТО и ЕС о «плачевных последствиях», к которым приведет подъем затопленного химического оружия со дна Балтийского моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора второго европейского парламента МИД РФ Сергея Беляева. По его словам, данный вопрос должен обсуждаться Комиссией по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ).

Несогласованные сепаратные действия, попытки «подтянуть» к этой теме непрофильные структуры вроде Совета государств Балтийского моря или НАТО не только контрпродуктивны, но могут привести к весьма плачевным для всей Балтики последствиям, — заявил он.

Беляев подчеркнул, что Россия с озабоченностью относится к возросшей активности стран Запада по тематике подъема затопленного в Балтийском море химического оружия времен Второй мировой войны. В дипломатическом ведомстве призывают учитывать мнение России и других государств антигитлеровской коалиции при решении данного вопроса.

Глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике Североатлантического альянса Александер Зольфранк ранее заявил, что странам НАТО необходимо создать «военный Шенген». По его словам, такая мера позволит решить проблему, связанную с бюрократией в объединении.