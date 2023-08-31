МИД РФ: из-за вето России в Совбезе ООН санкции против Мали не работают

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Мария Захарова

Международные санкции в отношении Мали прекратили действовать после того, как Россия воспользовалась правом вето на Совете безопасности ООН, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые были опубликованы на сайте ведомства, оснований для продления санкций в отношении Мали на сегодняшний день нет.

Россия проголосовала против предложенного Францией и ОАЭ проекта соответствующей резолюции Совета, поскольку в нем не учитывалось мнение Бамако о необходимости полной отмены санкций. <...> Мы проявили конструктивный подход и предложили альтернативный текст, фиксирующий окончательное снятие ограничений через год. Однако он не получил поддержки членов СБ ООН. Таким образом, международные санкции против Мали прекратили свое действие, — сказала Захарова.

Она отметила, что Франция и ее западные единомышленники хотели утвердить резолюцию, которая бы регулировала бессрочное включение санкций в отношении Мали.

Санкционный режим, действующий в отношении Мали, был установлен в 2017 году и регулярно продлевался каждый год. Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на перемещение для тех, кто, по оценке группы экспертов специального комитета ООН, мешает выполнению мирного соглашения 2015 года.

До этого Россия использовала свое вето в отношении другого проекта резолюции, представленного Францией и ОАЭ. Данный документ ставил перед собой цель продлить действие санкций на год и продлить действие группы экспертов санкционного комитета Совета Безопасности ООН до 30 сентября 2024 года.

Ранее правительства Мали и Буркина-Фасо заявили, что любое военное вторжение в Нигер будет приравниваться к объявлению войны. Власти двух государств выразили солидарность с «братским народом Нигера, который решил ответственно взять свою судьбу в свои руки».