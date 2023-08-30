МИД РФ пообещал серьезный ответ, если США вновь не выдадут визы журналистам Захарова: Россия ответит, если США вновь не выдадут визы российским журналистам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Россия серьезно ответит, если Вашингтон вновь не выдаст американские визы российским журналистам для поездки в Нью-Йорк на освещение мероприятий Генассамблеи ООН, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Россия оценивает подобные действия США, как откровенное злоупотребление имеющейся привилегией размещать штаб-квартиру организации.

Грубая манипуляция визами для оказания давления на другие страны, администрация практически самовольно определяет, чьим представителям дозволено участвовать в мероприятиях ООН, а кому доступ туда закрыт, — сказала Захарова.

Как подчеркнула представитель российского МИД, с данной проблемой сталкиваются не только журналисты, но и дипломаты, парламентарии, спортсмены, деятели культуры и науки, участники соревнований и фестивалей. И это касается не только России, но и других государств — членов ООН.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что ответ Москвы должен быть взвешенным. Он подчеркнул, что необходимо учесть все возможные реакции Вашингтона на ответные действия Москвы и допустил, что американская сторона может ожидать от Москвы более жесткий ответ.