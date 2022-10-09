МИД РФ сообщил, когда ответит Киеву на визовый режим для россиян МИД РФ пообещал до января ответить на введение Киевом визового режима для россиян

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Министерство иностранных дел РФ до января 2023 года примет ответные меры на введенный Киевом визовый режим для россиян, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук в интервью ТАСС. По его словам, ведомство начнет действовать в этом ключе после того, как 1 января закончится соглашение.

Вопрос об ответных мерах прорабатывается. Решение должно быть принято до истечения срока действия соглашения с учетом всех этих обстоятельств, — сказал Полищук.

Дипломат также добавил, что украинская сторона, «идя на денонсацию», старалась нанести ущерб контактам между гражданами стран, «разорвать родственные и дружеские связи».

В то же время директор департамента МИД отметил, что меры «не должны быть зеркальными». По его словам, РФ будет руководствоваться собственными интересами, а также «учитывать гуманитарные соображения». По словам Полищука, МИД помнит о семейных и иных узах, которые объединяют граждан Украины и России.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко предположил, что Россия может ввести визовый режим для граждан Украины в качестве ответной меры на аналогичное решение Киева. По его словам, Москва пока не решила, отвечать зеркально или нет, так как не хочет осложнять жизнь украинцам, которые хотят покинуть страну и зону боевых действий.