МИД РФ: переговоры по урегулированию карабахского конфликта идут «нон-стоп»

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Переговоры по теме урегулирования армяно-азербайджанского конфликта проходят в режиме «нон-стоп», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга по вопросам внешней политики. Она подчеркнула, что за последние несколько лет интенсивность обсуждений только переподтверждается. Кроме того, дипломат сообщила, что ведется работа по всем направлениям с целью реализации достигнутых договоренностей.

Говоря о сотрудничестве России с Арменией и Азербайджаном, работе, направленной на постконфликтное урегулирование, использование слова «активизация» неуместно, поскольку этот темп, интенсивность не спадает, а переподтверждается, — сказала Захарова.

Она указала, что Россия отдает приоритет реализации трехсторонних заявлений, в том числе по разблокированию транспортного сообщения, делимитации и демаркации границ, а также укреплению контактов между Баку и Ереваном.

Работа ведется по всем направлениям, чтобы достигнутые договоренности были реализованы в полном объеме, что будет способствовать установлению стабильного мира на Южном Кавказе, — подчеркнула Захарова.

По ее словам, в Баку сейчас находится спецпредставитель МИД РФ по вопросам армяно-азербайджанского урегулирования Игорь Ховаев. Вскоре дипломат отправится в Ереван.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с армянской общиной во Владивостоке заявил, что во время последней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе, которая состоялась 31 августа, договоренностей по важнейшим вопросам, в частности, по теме карабахского конфликта, достигнуто не было. По его мнению, Азербайджан считает, что вопрос Карабаха решен, и в переговорах нет необходимости.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев до этого анонсировал переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении о подписании мирного договора на основе пяти принципов: признания территориальной целостности обеих стран, взаимного отказа от любых территориальных претензий, неприменения силы или угрозы силы, делимитации границ, а также открытия коммуникаций.