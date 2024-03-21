МИД РФ ответит Словении на недружественный жест МИД РФ пообещал ответить Словении на высылку российского дипломата

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия ответит Словении в связи с высылкой российского дипломата. Об этом заявили в МИД России в комментарии РИА Новости.

Ответим, — заявили агентству в ведомстве.

Ранее Словенское агентство печати со ссылкой на МИД страны сообщило, что власти Словении объявили персоной нон грата сотрудника российского посольства в Любляне. В министерстве сослались на статью 9 Венской конвенции, позволяющую делать это, не мотивируя решение.

Отмечалось, что представителя российского посольства объявили нежелательным лицом за «осуществление деятельности, не совместимой с его дипломатическим статусом». Россия должна отозвать посла или прекратить его функции в представительстве.

До этого стало известно, что сотрудника посольства России в Эстонии объявили персоной нон грата. Эстонское Министерство иностранных дел вручило соответствующую дипломатическую ноту временному поверенному в делах РФ в балтийской стране. Согласно заявлению дипведомства, причиной стали «гибридные операции», которые направлены против безопасности Эстонии. Они «должны прекратиться», подчеркнули в МИД страны. Российская сторона пообещала ответить на данный недружественный жест эстонских властей.