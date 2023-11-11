МИД РФ ответил на обвинения G7 о военно-техническом сотрудничестве с КНДР Захарова: обвинения G7 в «незаконном» сотрудничестве России и КНДР голословны

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Мария Захарова

Обвинения «коллективного Запада» о военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление стран G7 по итогам встречи в Токио. В заявлении, распространенном пресс-службой российского внешнеполитического ведомства, дипломат отметила, что необходимость соблюдения резолюций Совета Безопасности ООН не мешает Москве развивать двусторонние отношения с Пхеньяном.

Ранее министры иностранных дел стран G7 в ходе переговоров в Токио обвинили Россию и КНДР во взаимных поставках вооружений и военных технологий, отметив, что такие действия «прямо нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН». Отдельно блок осудил пуски баллистических ракет, осуществляемые Северной Кореей.

Обвинения, предъявляемые коллективным Западом, о «незаконном» военно-техническом сотрудничестве России с КНДР — голословны и бездоказательны, в излюбленном стиле highly likely. К тому же никто не наделял Вашингтон и Токио следственными полномочиями, — указала дипломат.

Захаров подчеркнула, что Россия ответственно подходит к выполнению своих международных обязательств, в том числе резолюций Совбеза ООН. А критикам страны дипломат посоветовала «почаще смотреть в зеркало, прежде чем учить других».

Ведь именно США и их сателлиты нарушают общепринятые нормы международного права и резолюции Совета Безопасности, накачивают преступный киевский режим оружием и тем самым способствуют продолжению кровопролития, — подчеркнула представитель МИД РФ.

Ранее Захарова предупредила о риске экологической катастрофы на Украине. По ее словам, это может произойти из-за попадания опасных радиоактивных отходов с Приднепровского химзавода в Днепр и грунтовые воды.