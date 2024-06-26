МИД РФ ответил на дискриминацию российских журналистов в Австрии МИД: журналистке австрийского ORF предписано покинуть территорию России

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Шеф-корреспонденту московского бюро Австрийского радио и телевидения ORF Кароле Шнайдер предписано покинуть территорию России, сказано в заявлении Министерства иностранных дел РФ, опубликованном на сайте ведомства. В МИД уточнили, что мера принята в ответ на непродление пребывания в Вене главы корпункта ТАСС Арины Давидян.

Согласно сообщению, Шнайдер вызвали в МИД РФ в среду, 26 июня. Она должна сдать аккредитационное удостоверение и покинуть Россию в ближайшее время.

Подчеркнуто, что данный шаг — вынужденная ответная мера в связи с продолжением дискриминации представителей российских СМИ в Австрии. Отмечено, что в случае пересмотра Веной решения в отношении А.А. Давидян аккредитация К. Шнайдер может быть восстановлена, — заявили в министерстве.

Ранее Министерство иностранных дел РФ сообщало, что Россия с 25 июня ограничивает доступ на своей территории к вещательным ресурсам 81 СМИ Европейского союза. В ведомстве отметили, что такая мера принята в ответ на европейские ограничения в отношении ряда российских СМИ. Там также добавили, что готовы пересмотреть запрет, если власти в Брюсселе снимут ограничения с российских СМИ на территории объединения.