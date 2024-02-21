«Сохранился потенциал»: Захарова о желании Киева вернуть ядерный статус Захарова: Украина сохранила потенциал для производства ядерного оружия

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Мария Захарова

Украина сохранила потенциал для производства ядерных вооружений, поэтому международному сообществу следует серьезно отнестись к заявлениям ее руководства о намерении восстановить ядерный статус, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, ни для кого не секрет, что Киев использует боевые действия для контрабанды оружия.

Захарова проанализировала «допрос» на тему ядерных вооружений, который депутат Верховной рады Алексей Гончаренко устроил госсекретарю США Энтони Блинкену на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, вопрос о восстановлении ядерного статуса не дает украинским политикам покоя.

Убеждены, что международное сообщество должно самым серьезным образом относиться к подобным опасным заявлениям. Тем более что у Украины со времен СССР еще сохранился научный и производственный потенциал для производства ядерных вооружений, — заявила дипломат.

При этом Захарова подчеркнула, что Киев использует боевые действия ради обогащения. По ее словам, власти страны организовывают контрабанду оружия, грабят музеи и православные святыни и сбывают культурные ценности за рубеж. По словам дипломата, украинская сторона также занимается торговлей вещей российских военных, погибших в ходе СВО.

Достоверно известно, что один из жителей города Джилонга в австралийском штате Виктория получал из Украины и реализовывал через местные соцсети предметы, принадлежавшие павшим российским военным, — указала она.

По мнению Захаровой, эти и другие факторы подтверждают необходимость проведения военной операции на Украине. Она пообещала, что Россия продолжит выполнять задачи по денацификации и демилитаризации страны и доведет их до конца.

Ранее Захарова заявила, что свобода по-американски развязала руки всему, что ранее было табуировано. По ее словам, свастика превратилась в древний символ добра, а «зигование» — в римское приветствие. Таким образом дипломат прокомментировала марш неонацистской группировки в американском штате Теннесси.