МИД РФ отреагировал на обвинения в миграционном кризисе в Финляндии Захарова назвала двойными стандартами обвинения РФ в миграционном кризисе в ЕС

Обвинения России в миграционном кризисе в Финляндии являются двойными стандартами Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 12 января. По ее словам, ни о каком неконтролируемом потоке речи не идет, а все обвинения основаны на многочисленных фейках.

Ни о каком неконтролируемом потоке мигрантов с российской территории речи вообще не идет. Очередной пример двойных стандартов Запада — или вообще отсутствие стандартов, — сказала Захарова.

В подтверждение сказанному она привела данные агентства пограничной и береговой охраны Европейского союза Frontex. Согласно им, с января по октябрь 2023 года зафиксировано свыше 330 тысяч случаев незаконного пересечения внешней границы ЕС.

При этом на самых проблемных участках речь идет о сотнях тысяч незаконных мигрантах. Так, центрально-средиземноморский маршрут за этом врем пытались пересечь свыше 143 тысяч человек, западно-балканский — более 97 тысяч, восточно-средиземноморский — 45 тысяч , западно-африканский — 28 тысяч.

На контрасте приведем статистику по российско-финской границе, которая как бы стала буквально коллапсом ситуации на миграционном направлении для Европейского союза. Согласно данным УВКБ ООН и миграционной службы Финляндии, границу со стороны России в ноябре пересекли чуть более восьми сотен человек, — обратила внимание Захарова.

Накануне стало известно, что Финляндия продлевает закрытие пограничных пунктов на границе с Россией еще на один месяц. Ограничения на въезд из России начали вводить в первой половине ноября, объясняя свое решение сложностями с контролем потока беженцев из третьих стран.