МИД РФ обеспокоился из-за вмешательства США в ситуацию в Карабахе

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Российские власти обеспокоены сообщениями о вмешательстве Соединенных Штатов в диалог между карабахскими армянами и официальными представителями Азербайджана, заявили РИА Новости в МИД РФ. Ранее источник агентства заявил о предложении Вашингтона провести их встречу в третьей стране при участии американского куратора. В российском международном ведомстве считают, что таким образом США пытаются навязать свои посреднические услуги.

Нас беспокоят появившиеся в СМИ данные о том, что США пытаются навязать свои посреднические услуги теперь еще и в диалоге между Баку и Степанакертом. В том числе путем угроз применения силы, — сказали в МИД.

Как заявил ранее дипломатический источник РИА Новости в Вашингтоне, власти Соединенных Штатов принуждают карабахских армян встретиться с официальными лицами Азербайджана в нейтральной стране при участии своего куратора. По его словам, в противном случае США готовы объявить проведение контртеррористической операции в регионе.

До этого первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что администрация США предложила руководству Армении и Азербайджана пути решения наиболее спорных вопросов в рамках работы над мирным соглашением. Сотрудник Госдепа уточнил, что речь идет о разведении войск в районе границы, а также о защите этнических армян в Карабахе. По его словам, в переговорах между двумя странами есть «положительные сдвиги».