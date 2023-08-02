МИД РФ обвинил Запад в переманивании партнеров на свою сторону МИД РФ: переговоры в Саудовской Аравии — попытка сколотить антироссийскую коалицию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Желание стран Запада провести многосторонние переговоры по Украине в Саудовской Аравии говорит об их намерениях «сколотить антироссийскую коалицию», в том числе, с партнерами РФ, заявили «Коммерсанту» представитель министерства иностранных дел страны. О том, что в скором времени в Джидде может состояться встреча по украинскому вопросу, ранее сообщило издание The Wall Street Journal. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что не сомневаются в надежности дружественных стран.

Встречи, которые инициирует киевский режим и его западные кураторы для продвижения «формулы мира» [президента Украины] Владимира Зеленского— это обман и попытка воспользоваться искренними намерениями этих государств в целях сколачивания антироссийской коалиции. <...> Наши партнеры реалистично смотрят на подобные мероприятия и прекрасно понимают токсичные намерения Киева и западников, пытающихся обманным путем переманить их на свою сторону и оторвать от России, — заявили в МИД.

В ведомстве уточнили, что мирные переговоры невозможны без России, и лидеры дружественных стран прекрасно это знают. Представитель МИД выразил надежду, что подобный подход партнеры РФ и будут применять в случае проведения переговоров.

О планах Саудовской Аравии провести встречу по украинскому конфликту стало известно 29 июля. The Wall Street Journal сообщил, что на переговоры были приглашены высокопоставленные чиновники из 30 стран, однако России среди них нет.