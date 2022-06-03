МИД России обвинил США в поставке Украине Ми-17 вопреки договоренностям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военно-транспортный вертолет Ми-17

Министерство иностранных дел России обвинило США в нарушении международных обязательств в связи с поставками Вашингтона Киеву четырех вертолетов Ми-17. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что, согласно юридически закрепленным договоренностям между Соединенными Штатами Америки и РФ, боевые вертолеты Ми-17 ранее были переданы Вашингтону для их эксплуатации исключительно в Афганистане. Комментарий дипломата опубликован на сайте МИД.

В анонсированный 1 июня администрацией США пакет «помощи» Украине включены, помимо прочего, четыре вертолета Ми-17, которые наша страна ранее передала Соединенным Штатам для эксплуатации исключительно в Афганистане. Такое понимание было юридически закреплено в соответствующем контракте и сертификате конечного пользователя, где черным по белому указано, что упомянутые вертолеты должны быть поставлены в Исламскую Республику Афганистан для ее вооруженных сил, — заявила Захарова.

Дипломат отметила, что российское посольство в США потребовало от Государственного департамента США развернутых разъяснений, по какой причине боевая авиация передается Украине без согласования с экспортером (Россией). Она добавила, что внятного ответа от американской стороны получено не было.

Представитель МИД подчеркнула, что действия Вашингтона — пример политики «двойных стандартов» и то, что делают США, способствует затягиванию конфликта.

Захарова добавила, что Соединенные Штаты Америки, которые выставляют себя стороной, незаинтересованной в эскалации конфликта между Россией и НАТО, одобрили поставки на Украину дальнобойной реактивной системы залпового огня (речь идет о реактивной системе залпового огня HIMARS. — NEWS.ru), получив от Киева гарантии, что снаряды не вылетят за пределы Украины.

Дипломат подчеркнула, что такие гарантии ненадежны, напомнив про многочисленные нарушения Минских договоренностей со стороны Киева.

Вашингтон оправдывает это якобы полученными от Киева «гарантиями» в том, что использование поставленной военной помощи не выйдет за пределы границ Украины. Ну а чего стоят заверения Киева, мы прекрасно знаем и помним из истории «соблюдения» украинской стороной Минских договоренностей, — подытожила она.

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины на сумму $40 млрд. Согласно этому указу, теперь американское правительство сможет поставлять военную помощь на территорию Украины и других стран, пострадавших от проведения специальной военной операции РФ, по упрощенной схеме.

Позднее стало известно, что в НАТО решили поставить на Украину ракеты, которые способны достигнуть российской территории. В Вашингтоне заверили, что на Украине не собираются использовать такие установки для обстрела России.