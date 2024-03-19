МИД РФ обвинил посольство Великобритании в попытке сорвать выборы

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Агитационные публикации посольства Великобритании в Москве во время выборов противоречат статусу дипмиссии в РФ, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. МИД РФ обвинил британское диппредставительство в попытке сорвать избирательный процесс и объявил демарш советнику-посланнику Тому Додду.

Подобные действия свидетельствуют о грубом нарушении Лондоном основополагающих принципов дипломатического общения, закрепленных в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, и идут вразрез со статусом британской дипломатической миссии в России, — говорится в заявлении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на критику МИД ФРГ президентских выборов в России и антироссийскую политику НАТО заявила, что «вся страна объединилась и дала отпор». По ее словам, это неудивительно после того, как военный блок «каждый день облаивает» Москву.

Также дипломат рассказала, что все граждане России, невзирая на страну нахождения или политические взгляды, получили возможность проголосовать на выборах президента. Тем не менее организаторы голосования столкнулись с препятствиями со стороны некоторых стран — в частности, Прибалтики, добавила она. Оппоненты Москвы, уточнила представитель ведомства, приложили немало усилий, чтобы сорвать избирательный процесс.