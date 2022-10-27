МИД России обвинил Пентагон в организации «русофобских хакерских атак» Замглавы МИД Сыромолотов обвинил Пентагон в организации «русофобских хакерских атак»

Фото: unsplash

Пентагон и Агентство нацбезопасности США поощряют русофобию среди хакерского интернационала, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Олег Сыромолотов. По его словам, к реализации своих замыслов Вашингтон привлекает в том числе компанию Microsoft, которая подчиняет интересам США цифровую независимость государств и способствует проведению хакерских операций.

Пентагон и Агентство национальной безопасности США кичатся, что ведут наступательные операции и против других независимых государств под предлогами защиты «демократии», прав человека. Поощряют русофобию среди хакерского интернационала, — рассказал Сыромолотов.

9 сентября хакерским атакам подверглась система электронного голосования в Москве. Об этом сообщил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году Вадим Ковалев. По его словам, ресурс продолжил работать в штатном режиме, отражено около четырех тысяч попыток взлома. О DDoS-атаках на свой сайт сообщил и общественный штаб по наблюдению за выборами. При этом в организации отметили, что все голоса пользователей остались в сохранности.