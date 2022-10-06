МИД РФ обвинил Норвегию в наращивании военного присутствия на Шпицбергене

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Норвегия постоянно пытается нарастить свое военное присутствие на архипелаге Шпицберген, заявила представитель МИД России Мария Захарова. В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, она подчеркнула, что подобными действиями в Осло хотят показать суверенитет над архипелагом. Одна из последних попыток захода военного корабля была зафиксирована 21 сентября.

Отмечаем непрекращающиеся попытки норвежской стороны нарастить свое военное присутствие на архипелаге Шпицберген. Обратили, в частности, внимание на заход в порт Лонгиербюена на Шпицбергене фрегата ВМС Норвегии «Тур Хейердал» 21 сентября с. г. Как и ранее, визит этого крупнейшего военного корабля норвежского флота подается как «демонстрация суверенитета» Норвегии над архипелагом, — утверждает Захарова.

Также, по ее словам, 30 сентября катер Береговой охраны проследовал в акватории Баренцбурга без заблаговременного предупреждения российской стороны. Данные действия не соответствуют практике прошлых лет. Представитель МИД напомнила, что согласно Парижскому договору 1920 года страны должны использовать архипелаг Шпицберген сугубо в мирных целях.

Очевидно, что под лозунгом «демонстрации флага» Осло предпринимает усилия по закреплению Шпицбергена в сфере своей военной активности. В этой связи хотели бы вновь напомнить норвежской стороне о принципах и целях Парижского договора 1920 года, предусматривающих сугубо мирное использование архипелага, — сказала Захарова.

Президент России Владимир Путин утвердил Морскую доктрину России и Корабельный устав Военно-морского флота в ходе празднования Дня Военно-морского флота 31 июля.

Россия в Морской доктрине обозначила, что будет обеспечивать задачи безопасности морских рубежей, прежде всего это Арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, Балтийский и Курильские проливы.

Основной угрозой национальной безопасности РФ в мировом океане является курс США на доминирование и продвижение инфраструктуры НАТО, говорится в тексте доктрины. В соответствии с документом, Россия активизирует морскую деятельность на архипелаге Шпицберген, Земле Франца Иосифа, Новой Земле и острове Врангеля.