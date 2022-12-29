МИД РФ обвинил Норвегию в дискриминации к организациям на Шпицбергене

Фото: Anna Filipova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Норвегия нарушает право свободного доступа граждан России на территорию архипелага Шпицберген, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, она заявила, что Осло закрыл доступ к российскому поселку Баренцбург, где находится биогеостанция ММБИ РАН. Также Захарова рассказала об ограничениях на выполнение исследовательских работ российским судном «Дальние Зеленцы». Она заявила, что МИД РФ не приемлет дискриминационные подходы.

Власти Норвегии существенно ужесточили условия работы российских организаций на архипелаге Шпицберген и в его водах. <...> Игнорируется одно из важнейших положений Договора о Шпицбергене — право одинаково свободного доступа граждан его государств-участников на архипелаг для любой цели и задачи. <...> Категорически не приемлем подобный дискриминационный подход. Российская позиция с соответствующей аргументацией неоднократно доводилась до норвежской стороны по официальным каналам, — написала Захарова.

Ранее полиция Норвегии задержала на севере страны гражданина РФ за управление беспилотником на архипелаге Шпицберген. Выводы о степени его виновности пообещали сделать после проверки конфискованных у него записей с беспилотников. Позже СМИ сообщили, что задержанный — Андрей Якунин, соучредитель компании и старший сын экс-главы РЖД Владимира Якунина. При этом 20 октября другой суд в Норвегии освободил четырех россиян, также задержанных за съемку с дрона в северной провинции Нурланн. Позднее суд в Норвегии оправдал Якунина. Сам он свою вину также не признал.