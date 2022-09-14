МИД РФ обвинил Евросоюз в попытке вытеснить Россию из Закавказья Директор департамента МИД Гончар обвинил Евросоюз в попытке вытеснить Россию из Закавказья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар заявил, что Евросоюз ставит целью вытеснить Россию из Закавказья. Дипломат добавил, что Брюссель бесцеремонно пытается вклиниться в трехстороннюю работу Москвы с Баку и Ереваном. Гончар отметил, что ЕС начал активно действовать в этом направлении с начала санкционной кампании Запада против России, пишет РИА Новости.

Обращает на себя внимание то, что активизация Брюсселя по Южному Кавказу произошла на фоне развязанной Западом против России санкционной кампании и прекращения совместной работы по линии Минской группы ОБСЕ, — рассказал Гончар.

Он указал на то, что в Брюсселе уже не скрывают тот факт, что Россию хотят вытеснить из Закавказья.

Президент России Владимир Путин ранее рассказал Совету коллективной безопасности ОДКБ о шагах, предпринимаемых государством для деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе. В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению ряда городов. Также сообщалось о жертвах.