МИД РФ не увидел возможности возобновить диалог с США по стратстабильности Рябков: РФ не считает очевидной возможность возобновить диалог с США по стратстабильности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время возможность возобновления диалога с США по стратегической стабильности для Москвы совсем не очевидна. Одной из причин является агрессивная политика Вашингтона. Об этом заявил в интервью газете «Известия» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Скажу откровенно: сама возможность его возобновления далеко не очевидна с учетом безоглядно агрессивной политики, которую Вашингтон проводит в отношении России. Мы, естественно, отслеживаем некоторые сигналы относительно возобновления диалога по тематике СНВ, но что за ними стоит — пока неясно, — сказал дипломат.

Он также добавил, что российское видеие диалога по стратегической стабильности остается неизменным и заключается в разработке «нового уровня безопасности», учитывающего все факторы, влияющие на данный показатель.

С этой целью мы стремимся охватить весь спектр наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений со стратегическим потенциалом, — резюмировал Рябков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США не обращались к России с вопросом о возобновлении переговоров по стратегической стабильности с целью выработки нового соглашения на замену Договору о стратегических наступательных вооружениях. По его словам, после двух раундов переговоров в прошлом году американская сторона «даже и не предлагает» возобновлять их.