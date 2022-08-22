В настоящее время возможность возобновления диалога с США по стратегической стабильности для Москвы совсем не очевидна. Одной из причин является агрессивная политика Вашингтона. Об этом заявил в интервью газете «Известия» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Скажу откровенно: сама возможность его возобновления далеко не очевидна с учетом безоглядно агрессивной политики, которую Вашингтон проводит в отношении России. Мы, естественно, отслеживаем некоторые сигналы относительно возобновления диалога по тематике СНВ, но что за ними стоит — пока неясно, — сказал дипломат.
Он также добавил, что российское видеие диалога по стратегической стабильности остается неизменным и заключается в разработке «нового уровня безопасности», учитывающего все факторы, влияющие на данный показатель.
С этой целью мы стремимся охватить весь спектр наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений со стратегическим потенциалом, — резюмировал Рябков.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США не обращались к России с вопросом о возобновлении переговоров по стратегической стабильности с целью выработки нового соглашения на замену Договору о стратегических наступательных вооружениях. По его словам, после двух раундов переговоров в прошлом году американская сторона «даже и не предлагает» возобновлять их.