МИД: РФ не планирует вводить дополнительные ограничения на выезд из страны

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Россия не планирует вводить дополнительные ограничения на выезд из страны на фоне объявленного президентом Владимиром Путиным военного положения на территории четырех регионов — Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов, передает «Российская газета». Он добавил, что Москва также не планирует закрывать свои дипломатические представительства в западных странах.

Если говорить, про мидовскую сторону, мы не слышали, даже проработки, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Фонтанка SPB Online» сообщил, что петербургским медикам на время запретили выезжать за границу. Отмечается, что на имя руководителей медучреждений города пришло письмо, рекомендующее запретить медперсоналу отправляться в дальнее зарубежье и служебные поездки. Указано, что разрешено проводить отпуск в странах СНГ. Позже в комитете по здравоохранению сообщили, что письмо носит сугубо рекомендательный характер.

Также стало известно, что москвич обратился в суд с иском против ФСБ из-за запрета выезда из страны. По данным адвоката Павла Чикова, Мещанский суд Москвы зарегистрировал исковое заявление жителя столицы к пограничному управлению ФСБ по Северной Осетии.