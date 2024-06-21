МИД РФ назвал санкции Японии шагом к полному разрушению отношений с Россией

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Принятый 21 июня очередной пакет антироссийских санкций Японии является очередным шагом Токио к полному разрушению отношений, сообщила пресс-служба МИД РФ по итогам встречи директора Третьего департамента Азии Людмилы Воробьевой с директором департамента Европы МИД Японии. Там отметили, что двусторонние связи деградировали «до беспрецедентно низкого уровня».

Отметили отсутствие признаков изменений в антироссийском курсе Токио. Очередным шагом к полному разрушению отношений стал принятый правительством Японии 21 июня очередной, 24-й, пакет нелегитимных односторонних т. н. санкций против нашей страны, — говорится в сообщении.

Ранее японские власти включили в санкционный список еще 11 физлиц и 41 компанию из России. Рестрикции были введены из-за ситуации на Украине. В частности, под ограничительные меры попали секретарь Центризбиркома РФ Наталья Бударина и еще пять членов ЦИК. Правительство Японии также инициировало возможную, в случае их обнаружения, заморозку активов главы корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова и гендиректора Уралвагонзавода Александра Потапова.Также санкции ввели против Авиационного комплекса имени Ильюшина и НПО «Топаз». В списке оказались завод имени В. А. Дегтярева, АЛРОСА, специальная экономическая зона «Алабуга» и концерн радиостроения «Вега».

Кроме того, в марте Япония ввела новые ограничительные меры против 12 физических лиц и 36 организаций, связанных с Россией. Под санкции подпали ФГУП «Атомфлот» и АО «ГТЛК». Экспортные ограничения были введены против концернов «Калашников», «Алмаз-Антей», корпорации «Уралвагонзавод», НПО «Базальт» и Объединенной судостроительной корпорации. Список физлиц, которым заморозили активы, пополнила уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ирина Агеева.