МИД РФ назвал получателей писем с белым порошком в посольстве Финляндии Захарова: письма с порошком были адресованы финскому военному атташе и его помощникам

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подозрительные конверты с неизвестным веществом внутри были адресованы атташе посольства Финляндии и его помощникам. Она уточнила, что после вскрытия одного из конвертов финские дипломаты передали все три письма российским правоохранительным органам.

13 апреля в почтовый ящик дипмиссии было доставлено три идентичных конверта, адресованных военному атташе и его помощникам, — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что посольству Финляндии по итогам будет предоставлена информация о результатах изучения случившегося.

Ранее сообщалось, что конверт с неизвестным белым порошком прислали в здание, в котором расположен офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга. Он должен был вынести обвинение в адрес бывшего президента США Дональда Трампа.

Издание nydailynews.com в свою очередь сообщило, что на конверте было написано «Элвин». В полиции данную информацию не подтвердили и не рассказали, каким веществом является белый порошок. При этом правоохранители заверили, что о пострадавших ничего не сообщалось. Подозреваемых также нет, а кому предназначалось письмо, неясно.