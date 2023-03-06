Захарова назвала покушение на Малофеева примером преступной природы Киева

Фото: ФСБ России

Сапер разминирует автомобиль председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, под который неизвестными лицами было заложено взрывное устройство

Неудавшееся покушение на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева стало еще одним примером преступной природы действующей украинской власти, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что инцидент пополнил список «гнусных злодеяний» Киева против гражданских людей из медиасферы. Также дипломат предположила, что покушение осуществляется с молчаливого согласия кураторов Киева на Западе.

Помимо непосредственной вовлеченности украинских властей в планирование и совершение упомянутых и многочисленных иных преступлений следует особо отметить сознательное бездействие профильных международных правозащитных структур, чье упорное игнорирование любых бесчинств режима Зеленского воспринимается им как карт-бланш на продолжение этой практики. Не сомневаемся также, что подобные акции осуществляются с молчаливого согласия, если не с подсказки его западных кураторов, — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила, что украинские силы использовали похожую схему подрыва при убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной. В прошлом апреле, отметила она, российские силовики смогли предотвратить попытку террористической атаки против целого ряда видных российских журналистов и деятелей СМИ. Тогда, в частности, под угрозой оказывались Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев.

6 марта ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград». По версии силовиков, злоумышленники намеревались прикрепить самодельное взрывное устройство под автомобиль и взорвать его.

Как рассказали в ФСБ, способ совершения диверсионно-террористического акта был аналогичный тому, который был выбран для убийства Дугиной. Она погибла вечером 20 августа прошлого года в Подмосковье. Когда девушка ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, в нем сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сказал, что для Киева подобные удары являются элементом «хайпа и информационной войны». Соловьев считает, что в ближайшие месяцы попытки раскачать ситуацию в стране будут повторяться.