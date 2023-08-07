МИД РФ направил ноту протеста Японии из-за форума «народов ПостРоссии»

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Министерство иностранных дел РФ

Москва выразила решительный протест в связи с решением Токио предоставить площадку для проведения встречи польского «Форума свободных народов ПостРоссии», признанного в РФ нежелательной организацией, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России. В ведомстве уточнили, что действия японских властей рассматриваются как попытка вмешательства во внутренние дела страны.

Посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с предоставлением японскими властями официальной площадки для проведения в Токио встречи так называемого «Форума свободных народов ПостРоссии», деятельность которого признана в Российской Федерации нежелательной, а члены внесены в реестр террористов, — сказано в пресс-релизе.

Дипломаты отметили, что правительство Фумио Кисиды фактически демонстрирует поддержку террористической риторики и идеологии ненависти по отношению к России.

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность организации «Форум свободных народов ПостРоссии» в марте 2023 года. Как уточнили в ведомстве, работа форума угрожает основам конституционного строя и безопасности РФ, а ее руководители призывают к нарушению территориальной целостности страны и выступают с националистическими лозунгами.