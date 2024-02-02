МИД РФ напомнил британским дипломатам, как передвигаться по России МИД РФ: дипломаты Великобритании должны предупреждать о поездках по РФ

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Аккредитованные сотрудники посольства Великобритании обязаны уведомлять Министерство иностранных дел России о поездках по стране, сообщили представители ведомства. По их словам, которые приводит РИА Новости, соответствующие правила вступили в силу с 1 сентября 2023 года. При этом британских дипломатов предупредили о новом порядке передвижения по стране еще в конце июля прошлого года.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что данные правила распространяются не на всех дипломатов. Их обязан соблюдать лишь аккредитованный персонал посольства Великобритании в Москве и генерального консульства в Екатеринбурге. Посол, советник-посланник, заведующий консульским отделом и генеральный консул Великобритании не должны предупреждать о поездках.

Как сообщалось ранее, посла России в Сербии вызвали в резиденцию главы государства Александра Вучича. В рамках встречи обсуждался запрет сербского динара в Косово. Отмечается, что Приштина обязала граждан полностью отказаться от валюты и перейти на евро с 1 февраля. Данное решение встретило осуждение не только со стороны Сербии, но и со стороны США, Франции, Германии и Италии. Предполагается, что Вучич попросил у России помощи через посла.