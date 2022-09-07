МИД РФ начал работу над поручением Путина о безвизе для зарубежных туристов

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

МИД России взял в оперативную проработку поручение президента РФ Владимира Путина об отмене визового режима для групп иностранных туристов, заявила ТАСС официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. По ее словам, подобные «сигналы» не могут оставаться без внимания.

Все сигналы, которые дает глава государства, принимаются оперативно в проработку, — подчеркнула Захарова.

Ранее президент России пообещал, что поручит МИД РФ проработать вопрос установления безвизового режима для иностранных туристов. Глава государства призвал не основываться в этих вопросах на взаимности, подчеркнув, что при обеспечении интересов России нужно использовать принципы, которые пойдут на пользу стране.

До этого ЕС достиг компромисса о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. Теперь россияне столкнутся с более продолжительными и дорогостоящими процедурами получения виз в ЕС. В частности, по новым правилам визовый сбор вырастет с €35 до €80, сроки выдачи могут увеличиться до шести месяцев. При этом выдачу долгосрочных и многократных виз значительно сократят или вовсе отменят. Россиянам будут выдавать однократный «шенген» строго под даты поездки.