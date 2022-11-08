МИД: Россия не ведет переговоров с США по Украине

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Россия не ведет переговоров с США по Украине, заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, сообщает РИА Новости. Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что Россия сохраняет точечные контакты с США. Она уточнила, что Москва и Вашингтон общаются лишь по тем вопросом, которые необходимы для обсуждения.

Нет, мы не ведем с ними (США. — NEWS.ru) переговоров, — заявил Руденко.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в недавнем прошлом США контактировали с Россией ради снижения рисков применения ядерного оружия и донесения возможных последствий его применения Москвой. Задействованные для диалога контакты он не раскрывал, «чтобы их защитить».

Газета The Wall Street Journal перед этим писала, что Салливан ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в связи с ситуацией на Украине. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила, что Вашингтон обсуждает только те вопросы, которые беспокоят непосредственно государство и никак не касаются Украины.